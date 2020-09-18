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В Одесской области к драке школьниц "присоединилась" мать одной из девочек

18 сентября, 03:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

Обе стороны драки подали заявления в полицию

В городе Раздельная Одесской области на школьной перемене произошла драка двух девочек-подростков, в которой также поучаствовала и мать одной из них.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в "разборках" принимали участие девочки 2005 и 2006 годов рождения.

Конфликт возник из-за якобы распространения сплетен в социальных сетях. Ссора переросла в драку, в которую вмешалась мать одной из них – она пришла в школу за дочерью и стала случайным свидетелем происшествия.

Обе стороны обратились в полицию с заявлениями. Сейчас в школе работают инспекторы ювенальной превенции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса Mercedes "подрезал" маршрутный автобус. Маршрутчик в долгу не остался и решил "воспитать" мужчину. Водители устроили потасовку на глазах у пассажиров.

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Напомним, ранее в столице водители устроили несколько драк прямо на дороге. Участники дорожного движения выясняли отношения недалеко от Центрального железнодорожного вокзала и на Автозаводской.

Кроме того, возле станции метро "Черниговская" водители столичных маршруток устроили драку.

Также новости "Сегодня" составили ТОП самых вежливых и злых маршрутчиков Украины. В Киеве водитель сломал руку пассажирке, а в Одессе маршрутчик завез старушку прямо под подъезд.

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драка девочки одесская область школьницы

Источник: Сегодня

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