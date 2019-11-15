Скандалы в общественном транспорте не стихают: ТОП самых вежливых и злых маршрутчиков Украины

В Киеве водитель сломал руку пассажирке, а в Одессе маршрутчик завез старушку прямо под подъезд

В Каменском водитель маршрутки спас беременную женщину. Когда увидел, что пассажирка упала в обморок, не стал ждать скорой, а сам завез женщину в больницу. Впрочем, так реагируют на чужую беду далеко не все маршрутчики. Новости "Сегодня" собрали ТОП самых вежливых и самых злых и злейших водителей автобусов в Украине.

В Днепре водитель маршрутки бросился спасать пострадавших в аварии людей. Маршрутчик остановил свой транспорт и побежал доставать пассажиров перевернутой машины.

Водитель столичной маршрутки так спешил, что сломал женщине руку. Он закрыл дверь и поехал в тот момент, когда пассажирка еще не успела отойти от транспорта.

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В Павлограде маршрутчик спас жизнь парню, которому стало плохо. Водитель вынес его на руках и некоторое время был рядом. Затем сбегал в больницу за медиками и носилками.

В Одессе из салона маршрутки выбросили больного пассажира, который потерял сознание. Вместо того, чтобы вызвать медиков, водитель попросил своих коллег вынести пострадавшего из транспорта и положить где-нибудь подальше, на землю.

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А вот другой одесский водитель наоборот помог пенсионерке. Заметив даму, которая едва передвигалась, мужчина остановил автобус, завел ее в салон и отвез прямо к дому. После водитель провел пенсионерку до самого подъезда.

Ровенский водитель выбросил льготницу из маршрутного такси. Дескать, не предупредила его, что хочет проехать по льготному удостоверению. А на просьбу выйти не обращала внимания.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях конфликтов в транспорте: кто должен уступать место и как избежать драки. И что делать, если пассажиры не всегда могут спокойно поделить сидячие места.

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