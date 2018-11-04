В Ивано-Франковской области грузовик смял легковушку: фото с места аварии

В воскресенье, 4 ноября, около 6 утра в селе Старые Кривотулы Ивано-Франковской области легковушка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Водитель легковушки двигался в направлении Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за такого маневра допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легковушки и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, недавно в городе Долина в Ивано-Франковской области столкнулись рейсовый автобус сообщением Долина – Ивано-Франковск и легковой автомобиль. Один человек погиб, восемь получили травмы.

Кроме того, в сентябре грузовик насмерть сбил 88-летнего велосипедиста в Ивано-Франковской области.