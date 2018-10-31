В Одесской области Mercedes насмерть сбил иностранца

В Одесской области легковушка Mercedes, под управлением пьяного водителя, насмерть сбила 60-летнего иностранца на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня около 1:00 возле населенного пункта Дачное на трассе Одесса-Киев. Как выяснилось, что 32-летний водитель легковушки был пьян. На момент ДТП 60-летний иностранец переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

На данный момент водителя Mercedes задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. По факту ДТП продолжается следствие.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.