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В Одесской области мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу: мать ребенка защищала мужа

16 августа, 05:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавшая смогла рассказать о произошедшем только спустя месяц

В Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании своей 13-летней падчерицы.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел в селе Староказачье Белгород-Днестровского района.

"По словам 13-летней девочки, в прошлом месяце отчим против ее воли вступил с ней в половые сношения неестественным путем. Признаться в этом она смогла примерно через месяц", – рассказали в главке.

Как выяснилось, мать ребенка и отчим злоупотребляют спиртным. Из-за угрозы жизни и здоровью ребенка, из семьи девочку изъяли. Сейчас она находится в реабилитационном центре.

Согласно данным службы по делам детей Староказацкой ОТГ, о насилии девочка рассказала знакомым, которые сообщили об этом в профильные учреждения. В свою очередь мать ребенка заявила, что не имеет претензий к подозреваемому и обвиняла ребенка в том, что якобы ломает ей жизнь.

В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз, злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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полиция изнасилование одесская область падчерица
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