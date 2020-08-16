В Одесской области мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу: мать ребенка защищала мужа

В Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании своей 13-летней падчерицы.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел в селе Староказачье Белгород-Днестровского района.
"По словам 13-летней девочки, в прошлом месяце отчим против ее воли вступил с ней в половые сношения неестественным путем. Признаться в этом она смогла примерно через месяц", – рассказали в главке.
Как выяснилось, мать ребенка и отчим злоупотребляют спиртным. Из-за угрозы жизни и здоровью ребенка, из семьи девочку изъяли. Сейчас она находится в реабилитационном центре.
Согласно данным службы по делам детей Староказацкой ОТГ, о насилии девочка рассказала знакомым, которые сообщили об этом в профильные учреждения. В свою очередь мать ребенка заявила, что не имеет претензий к подозреваемому и обвиняла ребенка в том, что якобы ломает ей жизнь.
В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз, злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.
Напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.
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