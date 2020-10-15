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В Одесской области обнаружили подводный трубопровод контрабандистов (фото, видео)

15 октября, 12:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Трубопровод еще не успели использовать

В Одесской области пограничники обнаружили подводный трубопровод. Он проходил в направлении границы с Молдовой.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, полиэтиленовая труба диаметром 32 мм была найдена в камышах у берега Кучурганского водохранилища.

"Трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что конец шланга был закрыт заглушкой, каких-либо характерных запахов из него не ощущалось. Трубопровод только готовили для возможного использования.

Всего пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода к линии прохождения границы.

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Также сообщается, что пограничники для выявления различных подземных конструкций активно применяют сканирующие радары.

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Сейчас они обследуют участок Измаильского отряда. Недавно мониторинг осуществлялся на участке Белгород-Днестровского отряда.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области построили трубопровод и качали алкоголь из Молдовы. К незаконному бизнесу могут быть причастны чиновники.

Также напомним, еще ранее из Украины в Молдову контрабандисты проложили пластиковый трубопровод, по которому в соседнюю страну доставляли нелегальный спирт.

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Одесса пограничники одесская область трубопровод водохранилище
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