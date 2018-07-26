В Одесской области от удара молнии загорелась школа

В момент попадания молнии в здание школы учебный процесс не осуществлялся

В среду, 25 июля, в Килийском районе Одесской области от удара молнии загорелась школа. Об этом сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.

"В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия "Рис Бессарабии", – сообщил Бойченко.

Размер ущерба пока не сообщается.

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Напомним, ночью 11 июля в Одесской области в городе Балта молния ударила в школу и здание загорелось. Возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Пожар повредил три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 кв. м.

А 17 июня в селе Леляки Барышевского района Киевской области молния ударила в жилой дом. В результате попадания разряда начался пожар, огонь охватил всю крышу здания.

Напомним, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год