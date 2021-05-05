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В Одесской области перевернулся катер пограничников, один пропал без вести (видео)

5 мая, 21:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пропавшего ищут уже полдня, поиски ведутся как на воде, так и с воздуха с помощью вертолета, работают водолазы

В Одесской области на озере Тудорово днем перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы, троим удалось успешно самим добраться до берега, поиски четвертого продолжаются до сих пор.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Все спасенные пограничники получили переохлаждение, а один из них – травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Отмечается, что один из них военнослужащих фактически на себе вытащил остальных двух.

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К поискам пропавшего привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС и рыбаки.

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Поиски также ведутся с воздуха с помощью вертолета Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы, работают водолазы.

Обстоятельства происшествия выясняются, назначено служебное расследование.

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