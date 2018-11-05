В Одесской области подросток из-за обиды убил мужчину

В Одесской области задержали подростка, которого подозревают в причастности к смерти односельчанина. Как сообщили в Савранском отделении полиции, 17-летний юноша избил ногами 53-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами головы, он скончался спустя несколько дней, так и не придя в сознание.

"После задержания юноша пояснил, что избил односельчанина из-за того, что тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, цеплялся к нему и оскорбительно выражался о его матери", — говорят правоохранители, уточняя, что нашли подозреваемого благодаря системе видеонаблюдения.

Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, под Харьковом убили 15-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, эксперты пришли к выводу, что девочка была изнасилована, а потом преступник ее задушил. Кроме того, у тела подростка не была обнаружена принадлежавшая ей сумка.

Также мы писали, что в Днепре к семи годам лишения свободы приговорили двух молодых девушек, которые во время распития спиртных напитков жестоко убили своего знакомого.

Кроме того, сообщалось, что в Хортицком районе Запорожья полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве. Полицейские выяснили, что накануне потерпевший со своей знакомой распивали спиртные напитки, а затем между ними возник конфликт. Женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений в область головы и туловища, а затем скрылась, а потерпевший скончался на месте.