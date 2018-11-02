Жестокое убийство сотрудницы СИЗО в Одессе: подозреваемому продлили арест

Малиновский районный суд Одессы на 2 месяца продлил арест Василию Черемизу – обвиняемому в убийстве и расчленении женщины-инспектора Одесского СИЗО, совершенному в августе 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, 1 ноября обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Также суд допросил сестру погибшего инспектора Алены Порошенко – Яну Двоеглазову, которая заявила, что у ее родственницы не было каких-либо конфликтов и личных связей с сотрудниками СИЗО.

Следующее судебное заседание назначено на 3 декабря.

Напомним, убийство произошло в августе прошлого года. Рецидивист задушил и разрубил топором сотрудницу СИЗО. Младший инспектор неожиданно исчезла утром 17 августа, а под вечер правоохранители нашли куски тела в мусорном контейнере. 39-летнего подозреваемого задержали, он во всем сознался.

По словам следователей прокуратуры – 39-летний заключенный заманил на скотный двор изолятора инспектора Алену Порошенко. Там ее жестоко убил, тело расчленил и спрятал в бочках. Теперь на скамье подсудимых двое: подозреваемый в убийстве и начальник изолятора. Он, по данным следствия, халатно относился к своим обязанностям. Позволил на хоздворе без контроля работать с ножами и топорами человеку, который уже отбывал срок за убийство.