В Одесской области подтвердили случай сибирской язвы

В Одесской области подтвердили случай опасного заболевания – сибирской язвы.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
"Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи", - говорится в сообщении.
В лаборатории обнаружили ДНК возбудителя сибирской язвы в анализах пациента. Было организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.
Стоит напомнить, что сибирская язва передается человеку от зараженного животного или от контакта с кожей и шерстью. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и продуктами животноводства.
Симптомы сибирской язвы:
- сильная головная боль;
- высокая температура;
- общее недомогание;
- карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд;
- сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы);
- удушье (при легочной форме);
- диарея с примесью крови (при кишечной форме);
- режущие боли в животе (в случае кишечной формы);
- рвота с примесью крови (при кишечной форме).
Если лечение начинается вовремя, больные выздоравливают без осложнений. В редких случаях течение болезни проходит в кишечной, легочной или септической формах.
Иногда заболевание имеет тяжелое течение и может привести к смерти.
Напомним, ранее в Саратском районе Одесской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали пять человек. Как выяснилось, попавшие в больницу жители одного из сел забили заболевшую корову и съели ее мясо.
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