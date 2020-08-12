В Одесской области подтвердили случай сибирской язвы

Заболевший мог заразиться во время заготовки мяса

В Одесской области подтвердили случай опасного заболевания – сибирской язвы.

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Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи", - говорится в сообщении.

В лаборатории обнаружили ДНК возбудителя сибирской язвы в анализах пациента. Было организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.

Стоит напомнить, что сибирская язва передается человеку от зараженного животного или от контакта с кожей и шерстью. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и продуктами животноводства.

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Симптомы сибирской язвы:

- сильная головная боль;

- высокая температура;

- общее недомогание;

- карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд;

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- сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы);

- удушье (при легочной форме);

- диарея с примесью крови (при кишечной форме);

- режущие боли в животе (в случае кишечной формы);

- рвота с примесью крови (при кишечной форме).

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Если лечение начинается вовремя, больные выздоравливают без осложнений. В редких случаях течение болезни проходит в кишечной, легочной или септической формах.

Иногда заболевание имеет тяжелое течение и может привести к смерти.

Напомним, ранее в Саратском районе Одесской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали пять человек. Как выяснилось, попавшие в больницу жители одного из сел забили заболевшую корову и съели ее мясо.

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