В Одесской области пронесся огромный смерч. Видео стихии

Необычное природное явление заметили в Черноморске – спасатели предупреждают об опасности

В Черноморске Одесской области очевидцы заметили большой смерч, который кружил в море.

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Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале.

Кроме того, спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.

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По данным Укргидрометцентра, 18 июня в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

Ранее мы сообщали, что Одессу накрыла непогода. Дерево привалило автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома в Аркадии.

Также напомним, синоптики обещали, что к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.