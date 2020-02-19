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В Одесской области пропали двое детей: фото и приметы братьев

19 февраля, 09:06

Мальчики ушли из дома и до сих пор не вернулись

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские разыскивают двух братьев – дети ушли из дома и до сих пор их никто не видел.

Выяснилось, что 12-летний Денис и 10-летний Вадим Кривовиды ушли из дома в поселке Ширяево вечером 18 февраля. Сейчас о их местонахождении ничего неизвестно. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы мальчиков.

Приметы Дениса: рост мальчика 145 см, он худощавого телосложения. Глаза у ребенка карие, волосы длинные и темные.

Ребенок был одет: на Денисе была черная куртка и темно синие джинсы.

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Приметы Вадима: рост ребенка 130 см. Глаза у мальчика карие, а волосы – светлые.

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Ребенок был одет: на Вадиме были черные спортивные штаны, темно-синяя куртка и синий свитер.

В полиции всех, кто знает хоть что-то о местонахождении мальчика, просят звонить в Ширяевский ОП по телефонам: 0485821230, 0485821140 или на спецлинию "102".

Кроме того, недавно в Одессе пропала местная жительница Горбунова Мария. Девочка 2004 года рождения ушла из дома 16 февраля и до сих пор не вернулась.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей . Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

А в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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