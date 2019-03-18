В Одесской области разоблачили эксплуатацию детского труда на заправке
Работы с повышенной опасностью выполняла 15-летняя девочка
В Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция начала расследование по факту эксплуатации детского труда на автозаправочной станции.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 16 марта сотрудники ведомства обнаружили пункт продажи сжиженного газа с нарушением правил безопасности – на заправке в селе Староказачье продавали топливо в бытовые баллоны без соблюдения правил и необходимых разрешений.
"При осмотре обнаружили и изъяли почти четыре тонны сжиженного газа. Также установлено, что оператором на заправке работала 15-летняя девочка, выполняя работы с повышенной опасностью", – говорится в сообщении.
Было открыто уголовное производство по факту "эксплуатации детского труда". Досудебное расследование ведут следователи Белгород-Днестровского отдела полиции.
Напомним, ранее на АЗС в селе Ксаверовка Васильковского района прогремел взрыв – в результате неосторожного обращения со взрывным устройством мужчине оторвало пальцы.
Также мы сообщали о том, что в Киеве задержали разбойников, напавших на охранника автозаправки. Инцидент произошел на проспекте Освободителей в Днепровском районе города, когда трое мужчин угрожали работнику станции техобслуживания. Пока один из них ждал в автомобиле, его сообщники зашли в помещение АЗС и забрали из кассы 1200 гривен, а охранник в это время успел незаметно для разбойников нажать "тревожную" кнопку.
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