В Одесской области ребенок застрелил 15-летнего парня: появились подробности

У двоих детей-школьников оказалось в руках оружие и один из них решил похвастаться

/ Фото: Pixabay

В Одесской области произошел несчастный случай – ребенок 12 лет убил своего товарища, который всего на три года старше. Отметим, что подобный случай был ранее, когда 12-летний мальчик застрелил школьника.

Как сообщили в Главном управлении полиции в Одесской области, инцидент произошел в одном из сел Беляевского района. Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого.

"Парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. От полученного ранения ребенок умер", – сообщили правоохранители.

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Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о квалификации данного события.

Отметим, что после подобных случаев снова остро встает вопросы, стоит ли легализировать оружие в Украине, на чем так настаивает общество. Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрела" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев, и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одессе мужчина взял в заложницы беременную женщину и ее подругу, требуя выкуп. Сначала нарушитель удерживал в квартире одну женщину, затем обманом заманил и ее подругу.

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