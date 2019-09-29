Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

В Одесской области ребенок застрелил 15-летнего парня: появились подробности

29 сентября, 20:21

У двоих детей-школьников оказалось в руках оружие и один из них решил похвастаться

/ Фото: Pixabay

В Одесской области произошел несчастный случай – ребенок 12 лет убил своего товарища, который всего на три года старше. Отметим, что подобный случай был ранее, когда 12-летний мальчик застрелил школьника.

Как сообщили в Главном управлении полиции в Одесской области, инцидент произошел в одном из сел Беляевского района. Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого.

"Парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. От полученного ранения ребенок умер", – сообщили правоохранители.

Реклама

Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о квалификации данного события.

Отметим, что после подобных случаев снова остро встает вопросы, стоит ли легализировать оружие в Украине, на чем так настаивает общество. Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрела" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев, и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одессе мужчина взял в заложницы беременную женщину и ее подругу, требуя выкуп. Сначала нарушитель удерживал в квартире одну женщину, затем обманом заманил и ее подругу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

убийство ребенок одесская область ружье

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП в Одесской области: девять погибших, появилось видео с места трагедии
Страшное ДТП в Одесской области: девять погибших, появилось видео с места трагедииОдесса
Страшное ДТП в Одесской области: появились новые фото, видео и подробности
Страшное ДТП в Одесской области: появились новые фото, видео и подробностиОдесса
В Одессе оборвалась кабина экстремального аттракциона
В Одессе оборвалась кабина экстремального аттракционаОдесса
В Одессе бездомный устроил себе роскошный завтрак: устрицы и лимоны
В Одессе бездомный устроил себе роскошный завтрак: устрицы и лимоныОдесса
В Одесской области 10-летний ребенок нечаянно повесился на
В Одесской области 10-летний ребенок нечаянно повесился на "шведской стенке"Одесса
Ректором Одесского университета МВД назначен известный полицейский – СМИ
Ректором Одесского университета МВД назначен известный полицейский – СМИОдесса

Новости партнеров

Loading...