В Одесской области силовики защищали нефть от диверсантов

В Одесской области прошли антитеррористические учения, которые организовала координационная группа антитеррористического центра при областном управлении СБУ. В среду на территории морского нефтяного терминала в городе Южный силовики тренировались сообща противодействовать проникновению на объект диверсантов.

В пресс-службе облуправления СБУ рапортовали, что к учениям также присоединились полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, спасатели и пограничники. Свои навыки продемонстрировали и служебные псы.

"Мероприятие организовали для проверки эффективности действий, определения уровня готовности и выучки личного состава региональных подразделений и органов по борьбе с терроризмом, которых привлекают к контрдиверсионным и антитеррористическим операциям", — говорят в ведомстве, отмечая высокий уровень взаимодействия участников.

Накануне сообщалось, что канадские военные развернули в Одессе штаб. Инструкторы миссии "Unifier" познакомили курсантов Военной академии с необычным для Украины способом взаимодействия бойцов.

Также напомним, украинские саперы провели учения, во время которых отрабатывали действия в наступлении, а штаб АТО связал их с будущим освобождением Донбасса.