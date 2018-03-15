В Одесской области силовики защищали нефть от диверсантов

Сегодня, 22:22

В городе Южный силовики тренировались сообща противодействовать проникновению на объект диверсантов

Силовикам помогали хвостатые. Фото: facebook.com
Силовикам помогали хвостатые. Фото: facebook.com

В Одесской области прошли антитеррористические учения, которые организовала координационная группа антитеррористического центра при областном управлении СБУ. В среду на территории морского нефтяного терминала в городе Южный силовики тренировались сообща противодействовать проникновению на объект диверсантов.

В пресс-службе облуправления СБУ рапортовали, что к учениям также присоединились полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, спасатели и пограничники. Свои навыки продемонстрировали и служебные псы.

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"Мероприятие организовали для проверки эффективности действий, определения уровня готовности и выучки личного состава региональных подразделений и органов по борьбе с терроризмом, которых привлекают к контрдиверсионным и антитеррористическим операциям", — говорят в ведомстве, отмечая высокий уровень взаимодействия участников.

Накануне сообщалось, что канадские военные развернули в Одессе штаб. Инструкторы миссии "Unifier" познакомили курсантов Военной академии с необычным для Украины способом взаимодействия бойцов.

Также напомним, украинские саперы провели учения, во время которых отрабатывали действия в наступлении, а штаб АТО связал их с будущим освобождением Донбасса.
пограничники, силовики, учения, военнослужащие

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Автор:

Алина Калинина

Источник:

"Сегодня"

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