В Одесской области слетел в кювет школьный автобус

В Одесской области на автодороге возле села Домница школьный автобус, перевозивший детей, съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Никто из детей не пострадал. Их осмотрел врач, сейчас они находятся дома. Водитель трезвый, он объяснил, что у транспортного средства внезапно отказали тормоза", – рассказал начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В рамках уголовного производства полицейские проверят документы о прохождении технического осмотра транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полис, отметки о прохождении водителем медицинского осмотра перед выездом на маршрут.

Ранее мы писали об инцидента в Кривом Роге, где на ходу загорелся рейсовый пассажирский автобус. В том инциденте обошлось без пострадавших.

Также стоит напомнить о ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, которое произошло 17 апреля и унесло жизни 11 человек.

Напомним, после серии ДТП, в том числе со смертельными случаями, с участием пассажирских автобусов, в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители объявили о проверке перевозчиков и состояния их транспортных средств, исправности аварийных выходов и расположения мест для сидения пассажиров.