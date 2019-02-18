В Одесской области устроили уникальный праздник Трифон Зарезан: фото

Ради хорошего урожая выбирали царя, кружились в хороводе и устроили танцы кукерей со звоном

В Одесской области устроили уникальный праздник Трифон Зарезан: фото Дана Митанова 2019-02-18T23:50:58+02:00 Одесса Ради хорошего урожая выбирали царя, кружились в хороводе и устроили танцы кукерей со звоном













Жители украинской глубинки хранят давние традиции. Пока 14 февраля многие отмечали День святого Валентина, в современной Бессарабии устроили особое празднество — Трифон Зарезан. В этот день виноградари начинают обрезать виноградную лозу и готовятся к весенним работам. Традиции праздника уходят корнями в античные времена, когда эти земли населяли фракийцы. "Сегодня" побывала на необычном празднестве и увидела, какие традиции и обряды сохранили бессарабские болгары.

Южные славяне, к которым относятся болгары, приурочили праздник ко Дню cвятого Трифона Апамейского — покровителя виноградарства.

"По поверьям, в день, когда Трифона вели на казнь, на виноградники напали вредители. Тогда люди помолились ему о помощи, и он избавил их от напасти. С тех пор виноградари почитают 14 февраля святого Трифона, после зимы готовятся к работам, чтобы получить хороший урожай и сделать хорошее вино", — рассказал нам владелец винодельни в селе Криничное Болградского района Иван Плачков.

Правда, в советское время такие гуляния были не в почете, и потому какое-то время торжества не устраивали.

Уже в XXI веке традицию решили возродить. В селе Криничное 11-й год люди собираются на винограднике местного винзавода, чтобы вместе почтить виноградарей, виноделов и садоводов. В этом году торжество по традиции прошло в небольшом домике с навесом среди поля с длинными рядами кустов винограда, которые раскинулись на берегу озера Ялпуг. Гостей праздника традиционно встречали народной болгарской музыкой. Началось действо молитвой, обращенной к святому Трифону, во время которой священник окропил святой водой садовые ножницы, ряды винограда и людей, которые здесь трудятся.

Затем, после недолгого обсуждения, выбрали царя праздника — человека, которому удалось сделать лучшее вино из прошлого урожая. Но назначение не просто является признанием прошлых заслуг, но и накладывает обязательства до следующего празднования. Новоиспеченному царю предстоит целый год угощать гостей вином на больших праздниках. В этом году царем стал Валерий Тинтулов — один из производителей вина в Болградском районе. Ему на голову водрузили освященную корону из переплетенной виноградной лозы и поручили первым обрезать три ветки лозы. Место пореза царь по традиции окропил вином, чтобы удача не покидала и в будущем году.

По поверьям, в этот день нельзя резать ничего, кроме виноградной лозы, иначе быть беде. По легенде, которую пересказывают местные, в этот день Мария несла маленького Иисуса в храм, проходя мимо Трифона, обрезавшего виноградную лозу. Мужчина посмеялся, отметив, что ребенок незаконнорожденный. Раздосадованная Мария пошла к его супруге, сказав, чтобы та бежала на виноградник с полотенцем, мол, Трифон отрезал себе нос. Жена прибежала, а с мужем все в порядке. Трифон еще раз посмеялся над Марией и, решив продемонстрировать, как нельзя резать, таки лишился носа. Памятуя об этой истории, здесь ревностно соблюдают запрет.

Ну а после короткого обряда накрыли столы, которые ломились от традиционных болгарских угощений. Здесь были и милина (слоеный пирог с брынзой), и каварма (баранина, тушеная с приправами), и бахур (домашняя колбаса с приправами) и свежеиспеченный хлеб, который можно было приправлять паприкой. Ну а чтобы гости не замерзли, всех угощали ароматным глинтвейном. Здесь же устроили и небольшой концерт, после которого более сотни гостей закружились в болгарсом танце хоро.

ФЕСТИВАЛЬ. Последовать традиции решили и в самом Болграде, где впервые устроили фестиваль в честь Трифона Зарезана. На главной площади, где оборудовали сцену, собралась толпа в ожидании торжества. На повозках, запряженных лошадьми, под музыку появились главы шести сел района в образе Трифона вместе со своей свитой, и все — в народных болгарских костюмах. Повозку украсили коврами ручной работы, которые по случаю праздника достали из бабушкиных сундуков. После благословения священника, главы сел также обрезали лозу, выбрали царя и закружились в хоро.

А вот у центра болгарской культуры в Болграде в одном из подворий не только обрезали лозу, но и показали выступление группы кукерей из Болгарии. Кукери — это молодые неженатые люди, которые облачаются в страшные маски из овечьей шерсти с рогами и острыми носами. Вокруг пояса у кукерей траки — колокольчики, которые обычно вешают животным на шею, чтобы те не терялись. Кукери исполняют ритуальный танец, подпрыгивая и наполняя воздух звоном многочиленных колокольчиков, по поверьям, изгоняющим злых духов и сулящих удачу и хороший урожай.

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle будет ли выходной на 8 марта в Украине.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.