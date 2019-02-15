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Львов приглашает на фестиваль шоколадных скульптур: мобильники, пицца и карта Украины

Сегодня, 17:45

За четыре дня праздника планируется продать более двух тонн горьких вкусностей

Фото: shokolad.lviv.ua
Львов приглашает на фестиваль шоколадных скульптур: мобильники, пицца и карта Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6dc/e2d/5c66dce2daf1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6dc/e2d/5c66dce2daf1a.jpg Запад За четыре дня праздника планируется продать более двух тонн горьких вкусностей

Фестиваль шоколада начался во Львове. Лакомства -  на любой вкус  и в необычных формах. Угоститься можно домиками, деньгами и даже мобильниками.

К примеру, из шоколадной глыбы Антон вырезает мишку. Работать с таким материалом, говорит, еще то испытание.

"Ну сложность в том, что он хрупкий, чем другие материалы для скульптуры. С другой стороны, очень велик соблазн его есть", – говорит Антон Мусянович, художник-скульптор.

Есть здесь даже ванна с шоколадом. Искупаться – не искупаешься, а вот сэлфи получится хорошее. Даже пиццу шоколадную на празднике готовят. Цена такого чуда – 50 гривен.

"Заливаем. И тогда берем различные посыпки. Например зефирку какую-то. Все это посыпаем", – говорит Лидия Филипчак, продавщица.

Но больше всего покупают горячий шоколад. Стакан 25 гривен. Конфеты от 10 гривен за штуку, а сувениры от пятидесяти. За четыре дня праздника шоколада здесь  планируют продать более двух тонн горького вкусности.

Традиционно для посетителей будет действовать "Шоколадная ярмарка" и "Детская шоколадная страна". Взрослых  и детей ждут впечатляющие скульптуры из шоколада: 9-метровая коробка конфет, 5-метровая шоколадная мельница, 3-метровый шоколадный медведь и даже  шоколадная карта Украины  размером 8 на 5 метров.

Ранее во Львове с размахом встретили Китайский новый год. Несколько сотен горожан на главной площади города наблюдали за танцем дракона, который выполнили студенты местных вузов.

Ранее жители Черновицкой области праздновали Мэрцишор.В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветков из белых и красных ниток. Украшение, как и праздник, называется мэрцишором.

А в Ужгороде создали наибольший в Украине городок писанок. Пасхальные деревья украсили тысячами таких. Все выполнены в разных техниках. А разрисовали их школьники области.

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Тег Львов, праздник, шоколад, скульптуры

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