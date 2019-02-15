Львов приглашает на фестиваль шоколадных скульптур: мобильники, пицца и карта Украины

За четыре дня праздника планируется продать более двух тонн горьких вкусностей

Фото: shokolad.lviv.ua

Львов приглашает на фестиваль шоколадных скульптур: мобильники, пицца и карта Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6dc/e2d/5c66dce2daf1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6dc/e2d/5c66dce2daf1a.jpg 2019-02-15T17:45:00+02:00 Запад За четыре дня праздника планируется продать более двух тонн горьких вкусностей

Фестиваль шоколада начался во Львове. Лакомства - на любой вкус и в необычных формах. Угоститься можно домиками, деньгами и даже мобильниками.

К примеру, из шоколадной глыбы Антон вырезает мишку. Работать с таким материалом, говорит, еще то испытание.

"Ну сложность в том, что он хрупкий, чем другие материалы для скульптуры. С другой стороны, очень велик соблазн его есть", – говорит Антон Мусянович, художник-скульптор.

Есть здесь даже ванна с шоколадом. Искупаться – не искупаешься, а вот сэлфи получится хорошее. Даже пиццу шоколадную на празднике готовят. Цена такого чуда – 50 гривен.

"Заливаем. И тогда берем различные посыпки. Например зефирку какую-то. Все это посыпаем", – говорит Лидия Филипчак, продавщица.

Но больше всего покупают горячий шоколад. Стакан 25 гривен. Конфеты от 10 гривен за штуку, а сувениры от пятидесяти. За четыре дня праздника шоколада здесь планируют продать более двух тонн горького вкусности.

Традиционно для посетителей будет действовать "Шоколадная ярмарка" и "Детская шоколадная страна". Взрослых и детей ждут впечатляющие скульптуры из шоколада: 9-метровая коробка конфет, 5-метровая шоколадная мельница, 3-метровый шоколадный медведь и даже шоколадная карта Украины размером 8 на 5 метров.

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