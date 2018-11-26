В Одесской области в доме чиновника произошел конфликт со стрельбой

Вчера, 14:17

Пьяная ссора переросла в драку со стрельбой

Иллюстрация. Фото из открытых источников
Иллюстрация. Фото из открытых источников

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по факту вооруженного конфликта, который произошел на территории домовладения местного чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, конфликт произошел в доме бывшего оперативника МВД, ныне занимающего пост заместителя начальника внутренней безопасности Управления морских портов Украины.

По данным полиции, инцидент случился еще 19 ноября на территории Беляевского района, когда 38-летний мужчина пришел в гости к чиновнику. Во время застолья и распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, в ходе которой хозяин дома применил к гостю оружие, вероятно, травматического действия.

Спустя несколько дней к стражам порядка обратился адвокат потерпевшего, и Усатовским отделением полиции было открыто уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Позже с заявлением о нанесении телесных повреждений обратилась и адвокат хозяина домовладения. По его обращению в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

В дальнейшем правоохранители, мониторившие Интернет, обнаружили видео с камер наружного наблюдения, на котором был зафиксирован конфликт и драка с применением оружия, что стало причиной переквалификации уголовного производства по статье "Злостное хулиганство".

Стоит добавить, что во время расследования в полицию обратилась адвокат нападавшего, заявившая о похищении травматического пистолета, из которого стреляли по пострадавшему. Эти сведения также были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия".

Стражи порядка допросили потерпевшего, а также нескольких свидетелей происшествия. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба, есть раненый. Выстрелы прозвучали сразу после конфликта двоих мужчин. Оказалось, что огонь открыл гражданин Грузии, требовавший от местного жителя вернуть ему долг 

Отметим, что в Украине давно идет дискуссия о легализации оружия. Часть общества выступает "за" для целей самозащиты, однако звучит немало и голосов "против". По неофициальной информации, на руках украинцев, по меньшей мере, пять миллионов пистолетов, автоматов и винтовок. И каждый год арсенал пополняется в среднем на 100 тысяч единиц. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разбирался, будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.
стрельба, чиновник, Одесская областть

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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