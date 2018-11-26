В Одесской области в доме чиновника произошел конфликт со стрельбой

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по факту вооруженного конфликта, который произошел на территории домовладения местного чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, конфликт произошел в доме бывшего оперативника МВД, ныне занимающего пост заместителя начальника внутренней безопасности Управления морских портов Украины.

По данным полиции, инцидент случился еще 19 ноября на территории Беляевского района, когда 38-летний мужчина пришел в гости к чиновнику. Во время застолья и распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, в ходе которой хозяин дома применил к гостю оружие, вероятно, травматического действия.

Спустя несколько дней к стражам порядка обратился адвокат потерпевшего, и Усатовским отделением полиции было открыто уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Позже с заявлением о нанесении телесных повреждений обратилась и адвокат хозяина домовладения. По его обращению в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

В дальнейшем правоохранители, мониторившие Интернет, обнаружили видео с камер наружного наблюдения, на котором был зафиксирован конфликт и драка с применением оружия, что стало причиной переквалификации уголовного производства по статье "Злостное хулиганство".

Стоит добавить, что во время расследования в полицию обратилась адвокат нападавшего, заявившая о похищении травматического пистолета, из которого стреляли по пострадавшему. Эти сведения также были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия".

Стражи порядка допросили потерпевшего, а также нескольких свидетелей происшествия. Следствие продолжается.



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