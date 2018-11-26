В Запорожье произошла стрельба, есть раненый

Выстрелы прозвучали прямо на улице после конфликта двух мужчин

В Запорожье задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице и ранил человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 25 ноября на улице Метрополитеновской. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Один из участников стычки получил огнестрельное ранение – пуля попала в плечо.

Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле Opel. Полиция объявила операцию "Сирена", в ходе которой удалось догнать и задержать нападавшего на улице Победы.





Как выяснилось, огонь из охотничьего ружья открыл гражданин Грузии, а причиной стрельбы стал невозвращенный долг потерпевшего.

Пострадавший был госпитализирован, по факту происшествия открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

Также мы сообщали о том, как под Киевом житель села застрелил магазинного вора. Пистолет, из которого был убит преступник, принадлежал погибшему.

Кроме того, ранее в Киеве на Лыбедской подстрелили парня. Пострадавший в тяжелом состоянии без сознания был срочно госпитализирован.