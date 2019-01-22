В Одесской области водитель-нарушитель с товарищами избил патрульного
За нападение на копа трое подозреваемых были задержаны
В Одесской области за нападение на полицейского были задержаны три человека. Инцидент произошел возле Ивановского моста на Овидиопольской дороге, когда полицейский остановил Mercedes за нарушение правил.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, во время поворота водитель не включил соответствующий сигнал, а в ходе разговора с шофером оказалось, что тот имел явные признаки алкогольного опьянения.
При этом мужчина сначала отреагировал на законные требования патрульного агрессивной бранью, а дождавшись подмоги двух друзей, вместе с ними набросился на полицейского.
В результате коп был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, а трое нарушителей – одесситы 28 и 35 лет, а также 35-летний житель области – были доставлены в Малиновский отдел полиции.
Открыто уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Подозреваемые задержаны, ведется досудебное следствие.
Напомним, 16 января двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения.
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