В Одесской области вынесли приговор пенсионеру, застрелившему соседа из-за громкой музыки

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Одесской области суд вынес приговор пенсионеру, который после ссоры с соседями из-за громкой музыки устроил стрельбу – один человек был убит, а второй получил ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 67-летний мужчина из Белгород-Днестровского был приговорен к 11 годам лишения свободы.

В полиции напомнили, что преступление было совершено в ноябре 2017. Один из пострадавших тогда скончался в машине скорой помощи, а другой – с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

Причиной конфликта стала громкая музыка, которую пострадавшие слушали во дворе, распивая алкогольные напитки.

"Не дождавшись реакции на сделанное замечание, 65-летний сосед выстрелил по ним из охотничьего ружья. Оба мужчины получили огнестрельные ранения головы, для одного из них выстрел стал роковым", – говорится в сообщении.

Коллегия судей признала мужчину виновным по статьям "покушение на убийство" и "умышленное убийство". Кроме 11-летнего лишения свободы, с осужденного взыскали и денежные средства – в пользу жены погибшего за материальный и моральный ущерб.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.А на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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