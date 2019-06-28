Трагедия во Львове: отец зарезал родного сына

64-летнему львовянину грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы

Дом, где произошло убийство. Фото: Facebook

Во Львове отец жестоко убил родного сына. Трагедия произошла 27 июня около девяти вечера на улице Варшавской.

Полицейские предварительно установили, что 64-летний львовянин во время семейной ссоры ударил ножом в грудь своего 33-летнего сына, который скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, не так давно давно на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст.Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области сын до смерти избил родного отца.64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".

Также мы писали, что в городе Перечин Закарпатской области 43-летняя женщина погибла от рук собственного сына-подростка. Причиной трагедии стала обычная семейная ссора между двумя кровными родственниками.

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