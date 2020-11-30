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В Одесской области выпал первый снег (фото)

30 ноября, 15:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Крыши домов и автомобилей покрылись тонким белым ковром

В юго-западных районах Одесской области сегодня, 30 ноября, выпал первый снег.

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Как сообщает "Думская", утром в Измаиле осадки быстро таяли. Однако к обеду снегопад усилился, и травяной покров, крыши домов и автомобилей стали постепенно покрываться тонким белым ковром.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах города стабильная, трудностей с движением общественного транспорта нет.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 1-2 м/с.

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Также напомним, Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.

Новости "Сегодня" писали, что дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы.

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фото погода снег одесская область
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