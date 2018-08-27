В Одесской области задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

Сегодня, 17:21

Мужчина пытался выехать из Украины в Молдову

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Одесской области правоохранители задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины. 

Мужчину разоблачили на пункте пропуска "Кучурганы" на выезде из Украины, когда он пытался выехать в Молдову: во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Мужчина находился в международном розыске с целью ареста и экстрадиции в Турцию. Его уже две недели разыскивают на родине для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий с использованием информационных технологий.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о его временном аресте для последующей экстрадиции.

Недавно в Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за разбой. 

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.
задержание, интерпол, одесская область, иностранец, турок

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: viknaodessa.od.ua

В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

8 Июля, 15:35

Гражданина Турции ищут в Германии за разбой

Харьков

Фото: dpsu.gov.ua

В Харькове задержали иностранца, которого Интерпол искал за убийство

2 Июля, 11:34

Азербайджанца разыскивали за грабежи и убийство
Загрузка...

Одесса

Фото: Grantist.com

В одесском аэропорту пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

30 Июня, 19:36

Мужчину разыскивают правоохранительные органы Армении

Происшествия

facebook.com/oleh.slobodyan

Пограничники задержали болельщика, который числится в базе данных Интерпола

26 Мая, 03:09

Уроженец Ливана находится в базе данных Интерпола за подделку документов
Загрузка...