В Одесской области задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

В Одесской области правоохранители задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Мужчину разоблачили на пункте пропуска "Кучурганы" на выезде из Украины, когда он пытался выехать в Молдову: во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Мужчина находился в международном розыске с целью ареста и экстрадиции в Турцию. Его уже две недели разыскивают на родине для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий с использованием информационных технологий.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о его временном аресте для последующей экстрадиции.

Недавно в Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за разбой.

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.