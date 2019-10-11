В Одесской области задержали вербовщиков: заманивали людей в трудовое рабство

Завербованных заставляли работать по 12-13 часов и жестоко избивали за каждую ошибку

В Одесской области задержали вербовщиков, заманивавших людей в трудовое рабство / Фото: Нацполиция

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В Одесской области полицейские задержали двух человек, подозреваемых в вербовке людей для незаконной трудовой эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 10 октября по подозрению в торговле людьми были задержаны 42-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Было установлено, что с 2018 года участники группы завербовали около 30 человек – жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области.

Подозреваемые выбирали для вербовки людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области.

"Заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов. За любую ошибку жестоко наказывали – били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе Одесской области за высоким забором", – рассказали в главке.

Комплекс зданий, в котором содержались люди, находился под круглосуточной охраной, в том числе и с собаками. Подозреваемые следили за содержанием "рабов" и контролировали их работу.

В настоящее время полиция завершает документирование преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц.

Расследование масштабного привлечения людей к трудовому рабству вели сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Одесской и Днепропетровской областей при содействии Министерства социальной политики.

Ранее мы сообщали об инциденте в Мелитополе, где директор интерната сдавал своих несовершеннолетних воспитанников в трудовое рабство. Воспитанников интерната использовали как рабочую силу на частных строительных и хозяйственных объектах. За четырех подростков, которых отправил на стройку в селе Приазовское, директор получил 1000 гривен.

Напомним, не так давно столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области более 80 человек.

Кроме того, ранее польские и украинские правоохранительные службы обнаружили в Великопольском воеводстве Польши подпольную, на которой принуждали нелегально работать украинцев.

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