В Одесской области женщина задушила своего 4-месячного ребенка

Ей грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение

В Одесской области задержали женщину, которая задушила своего 4-месячного ребенка. Об этом сообщает полиция области.

"По заключению судебно-медицинского эксперта причиной смерти младенца стала механическая асфиксия, то есть удушение", – говорится в сообщении.

На допросе у следователя женщина рассказала, что ночью малыш сильно плакал, а все попытки его успокоить оказались напрасными. Тогда мать закрыла сыну рот рукой, чтобы он не кричал. Ребенок затих, потому что, как выяснилось позже, задохнулся.

Женщине сообщено о подозрении по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Она задержана в порядке ст. 208 УПК до избрания судом меры пресечения. Сейчас следствие продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.

Ранее в Киеве суд взял под стражу мать, которую подозревают в убийстве двух детей. Дарницкий суд принял решение взять под стражу Екатерину Б., которую подозревают в том, что она утопила в озере Серебряный кол на Позняках двух своих детей – 6-летнюю дочку и 5-летнего сына. Следователям женщина рассказала, что ей привиделся конец света.