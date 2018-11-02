В Одессе горе-мать жила с ребенком в шалаше у моря

Также правоохранители выяснили, что раньше женщина попрошайничала с малышом

В Одессе сегодня полицейские вместе со службой по делам детей забрали двухлетнего мальчика у его мамы, которая неделю жила в палатке на склонах возле моря.

Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили очевидцы.

К полицейским ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции обратился очевидец. Он увидел на Трассе здоровья шалаш из клеенки, в котором проживали четыре человека и маленький ребенок. Полицейские отправились на поиски малыша и нашли шалаш возле собачьего пляжа. Один из мужчин, как он сам признался, ранее был судим. Выехавший на место временно исполняющий обязанности начальника участковых этого отделения сразу узнал маму. Ранее она привлекалась за использование ребенка для попрошайничества. Полицейские забрали в отделение ребенка с мамой и ее подругой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Полтаве у пары бездомных забрали двухмесячного младенца

По словам женщин, на склонах ребенок проживает всего неделю. Документы женщина потеряла. У матери есть дом, однако он находится в Белгороде-Днестровском районе. Оказалось, недавно ребенок лечился от закрытой формы туберкулеза. Кроме того, в отделение полиции одни из сотрудников узнали вторую женщину. Ею оказалась подозреваемая в мелких кражах.

Сотрудники полиции вызвали в отделение скорую помощь для осмотра мальчика, а также службу по делам детей. Ребенка забрали у мамы и отправили в больницу, пока мать не создаст должных условий для содержания ребенка и не восстановит документы.

Напомним, в Киеве у горе-родителей забрали новорожденную девочку.

Также ранее в киевском супермаркете задержали мать-наркоманку с младенцем,ребенка забрали.

А в Николаеве пьяная горе-мать бросила маленького сына с моста в реку.