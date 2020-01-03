В Одесской области жители села нашли на свалке матрас с деньгами

В Одесской области жители села Шевченково в Килийском районе нашли на мусорной свалке матрас, в котором оказалась большая сумма наличных денег.

Как сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко в своем Facebook, средства были переданы на хранение в исполком Килийского городского совета настоятелем местного храма – отцом Василием.

"Учитывая то, что сразу несколько жителей села заявили о том, что средства принадлежат именно им, но доказать это никто из них не смог, согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий передал средства на хранение. В течение шести месяцев средства будут храниться", – пообещал он.

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Также Бойченко добавил, что, если на протяжении полугода "не будет установлен владелец средств, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться деньгами предоставят человеку, который их нашел".

Отдельно он подчеркнул, что речь идет сумме, которая исчисляется не миллионами и не сотнями тысяч, и заверил, что речь идет не о долларах или евро, а о "наших родных гривнях".

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