В Одессу идет бабье лето: свежий прогноз от синоптиков

В Одессе останется теплая погода, столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла

Погода в Одессе на 23 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 23 октября, в Одессе будет тепло, но ветряно. До конца дня удержится переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов тепла. Синоптики утверждают, что на улице будет тепло, но ветряно, а также переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 метров на секунду.

Ночью столбики термометров опустяться до 9-11 градусов выше нуля. Дождя не будет.

Прогноз погоды в Одессе на 23 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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