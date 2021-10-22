В Одессу идет бабье лето: свежий прогноз от синоптиков

Завтра, 23 октября, в Одессе будет тепло, но ветряно. До конца дня удержится переменная облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов тепла. Синоптики утверждают, что на улице будет тепло, но ветряно, а также переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 метров на секунду.
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Ночью столбики термометров опустяться до 9-11 градусов выше нуля. Дождя не будет.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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