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В Одессу прибыл седьмой новый артиллерийский катер: опубликовано видео

5 октября, 19:54

Вскоре катер протестируют в акватории Черного моря

Фото: "Український мілітарний портал"

Фото: "Український мілітарний портал"

В Одессу прибыл еще один, уже седьмой, вновь построенный малый бронированный артиллерийский катер.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, МБАК. Он был заложен на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в 2018-м и спущен на воду 3 апреля 2019 года. В Одессе катер будет проходить ведомственные, а затем и государственные испытания. Седьмой малый бронированный артиллерийский катер несколько отличается от предыдущих шести. Вскоре катер протестируют в акватории Черного моря у берегов Одесчины", – отмечается в сообщении.

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По информации Минобороны, особенностью этих катеров, является прежде всего низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая незаметность, а также бронирование и маневренность катеров. Два последних параметра были испытаны в реальных боевых условиях, в ходе противостояния наших "москитов" в Азовском море. "Небольшие МБАКи достаточно умело маневрировали и уклонялись от попыток российских пиратов сделать таран. Причем речь идет о преследовании МБАК ВМС Украины не только большими по габаритам и менее маневренными пограничными сторожевыми кораблями "Дон" и "Изумруд", но и практически идентичными по размерам патрульными катерами проекта 12200 "Соболь" и проекта 12150 "Мангуст"", – рассказали в министерстве.

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В ведомстве объяснили, что захват украинских катеров в прошлом году вблизи Керченского пролива стал возможен только потому, что на выходе из пролива россияне применили оружие против кораблей ВМС Украины.

Стоит напомнить, что главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в боевой системе ВМС Украины – патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны, а также противодействие высадке десанта противника на побережье.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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видео Одесса ВМС катер МБАК

Источник: Сегодня

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