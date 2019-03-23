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В Одессу зашел корабль НАТО, опубликованы фото

Сегодня, 16:45

Цель визита — поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере

Фото: Думская
В Одессу зашел корабль НАТО, опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/643/77b/5c964377b7319.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/643/77b/5c964377b7319.jpg Одесса Цель визита — поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере

Французский тральщик M653 Capricorne сегодня, 23 марта, утром прибыл в Одесский морской торговый порт, где пробудет до 26 марта. Об этом пишет местное издание "Думская".

"Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в наш город в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook", – сказано в сообщении.

Цель захода – поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. В рамках визита запланированы учения с кораблями Военно-морских сил Украины.

Фото: Думская

Тральщик Capricorne, который относится к минным охотникам класса Eridan, вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Он оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. Артиллерийское вооружение — 20-миллиметровая пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также есть радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Напомним, в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.

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Тег Одесса, НАТО, морпорт

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