В Одессу зашел корабль НАТО, опубликованы фото
Цель визита — поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере
Французский тральщик M653 Capricorne сегодня, 23 марта, утром прибыл в Одесский морской торговый порт, где пробудет до 26 марта. Об этом пишет местное издание "Думская".
"Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в наш город в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook", – сказано в сообщении.
Цель захода – поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. В рамках визита запланированы учения с кораблями Военно-морских сил Украины.
Тральщик Capricorne, который относится к минным охотникам класса Eridan, вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Он оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. Артиллерийское вооружение — 20-миллиметровая пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также есть радиолокационная станция и гидроакустическая система.
Напомним, в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.
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