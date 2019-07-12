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Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране

12 июля, 16:30

В Одессе прошел крестный ход в день памяти апостолов Петра и Павла

Сергей Кивалов, Вадим Новинский и митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Сергей Кивалов, Вадим Новинский и митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Сегодня в Одессе глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский принял участие в крестном ходе в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла и празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери – Небесной Покровительницы Причерноморского края, Одессы.

Также в торжествах приняли участие городской голова Одессы Геннадий Труханов, народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов, депутаты фракций "Оппозиционного блока" местных советов Одесской области.

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Всего в шествии с Касперовским чудотворным образом Царицы Небесной приняли участие около пяти тысяч человек. Они следовали от Свято-Успенского кафедрального собора на улице Преображенской к Спасо-Преображенскому кафедральному собору на Соборной площади.

Праздничную божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы совершил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. На площади перед собором был совершен праздничный молебен, во время которого духовенство во главе с высокопреосвященнейшим Агафангелом вознесли молитвы о мире в Украине и процветании богохранимой Одессы.

"Пусть чудотворный образ Касперовской иконы Божией Матери хранит Одессу и всю Украину, как сохранил город от вражеских войск в 1854-м году, в Крымскую войну! Молимся за мир в нашей родной стране", – подчеркнул Вадим Новинский в своем обращении к верующим.

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http://opposition.com.ua/upload/image/66355004_4gg55855738297722_2111212997077630976_o.jpgНапомним, Новинский сообщил, что Благодатный огонь впервые с 2014 года передан в Донецк.

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Тег Одесса, крестный ход, Новинский, Петра и Павла

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