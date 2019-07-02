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Новинский и Сажко передали в ОПУ петицию бастующих горняков Селидово и Угледара

2 июля, 14:04

На большинстве госшахт сложилась катастрофическая финансовая ситуация

Новинский и Сажко
Новинский и Сажко. Фото: opposition.com.ua

Бастующие из-за невыплат зарплат горняки Селидово и Угледара передали фракции "Оппозиционный блок" петицию, обращенную к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в катастрофическую финансовую ситуацию, сложившуюся на большинстве государственных шахт.

Трудовые коллективы шахт "Южнодонбасская № 1" и государственного предприятия "Селидовуголь" вышли на акции протеста из-за задержек по выплатам заработных плат в несколько месяцев. Горняки обратились за помощью и поддержкой к народным депутатам, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

В частности, в обращении к президенту горняки просят выплатить задолженность, наладить своевременную выплату зарплат согласно законодательству Украины и коллективных договоров, отменить дискриминационную норму трудового законодательства, разделившую коллективы шахт на промышленную и непромышленную группы, что отражается на сроках и размерах выплат заработанных средств.

"Мы пришли сюда, чтобы передать в Администрацию (Офис. – Ред.) президента Украины требования шахтеров госпредприятия "Селидовуголь" и шахты "Южнодонбасская-1" о том, что зарплату необходимо выплачивать вовремя и вернуть все те льготы, которые были прописаны в Законе "О престижности шахтерского труда". Этот закон необходимо возобновить. Горняки также требуют повышения заработных плат до достойного уровня, как минимум на 50%. Но главное их требование – выплата задолженности. Нельзя забирать у шахтеров их право на жизнь", – заявил народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Сергей Сажко.

По мнению оппозиционеров Сергея Сажко и Вадима Новинского, системное решение проблемы горняков заключается также и в срочной модернизации шахт, находящихся в государственной собственности и возобновлении действия Закона Украины "О престижности шахтерского труда".

Напомним, 29 мая в селе Селец Сокальского района Львовской области на государственной шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка: Михаил Турко и Михаил Павлик. Всего в шахте находились 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк).

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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Тег селидово, горняки, Новинский, угледар, оппоблок

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