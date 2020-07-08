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"Ветер сбивал с ног": в Одесской области пронеслась мощная песчаная буря (фото, видео)

8 июля, 09:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ветер поднял в воздух коробки и стулья

В Одесской области в курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов бушевала песчаная буря. Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих. Об этом рассказала журналистка Екатерина Пешко на своей странице в Facebook.

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По словам девушки, сперва погода была спокойной, в небе стояли дождевые тучи, но ветра не было. Однако через какое-то время все резко изменилось: образовались маленькие смерчи, которые буквально сбивали с ног людей.

"Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело иголками. С криками бежали нудисты. Пока еще радостно летели собаки, думая, что вот им предложили какую-то новую игру. Убежать мы не успели. Пришлось упасть под каким-то холмом и накрыться пледом. Выплевывая песок, мы пытались заставить собак не высовывать носы. Снимать стихию я начала уже во время затишья, когда песчаная "туча" прошла через нас. Находясь в ней, это было невозможно", – говорится в сообщении.

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Пешко рассказала, что на пляже были семьи с детьми в колясках, малыши плакали, вероятно, от испуга. А "вокруг летали коробки и стулья".

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Она добавила, что после бури была вся "черная", песок был в ушах, глазах и волосах.

После смерча в местности, где бушевала стихия, пропало электричество.

Видео: Facebook\Екатерина Пешко
Видео: Facebook\Екатерина Пешко
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Ранее мы сообщали, что известный украинский курорт накрыла песчаная буря. В соцсетях писали, что тот вечер стал шокирующим для Кирилловки.

Также мы писали, что в центре Харькове местные жители сняли видео "песчаной бури"и разместили ролик в в социальной сети.

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