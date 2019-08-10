Известный украинский курорт накрыла песчаная буря: появились фото и видео

В соцсетях пишут, что вчерашний вечер стал шокирующим для Кирилловки

Песчаная буря в пятницу, 9 августа, обрушилась на поселок Кирилловка Акимовского района Запорожской области, который является популярным курортом на берегу Азовского моря. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь", опубликовав фото и видео с места событий.

"Вчерашний вечер стал шокирующим для отдыхающих в Кирилловке и всех жителей Акимовского района. Впервые за полвека на регион обрушилась пыльная буря. Все вокруг стало грязно-желтого, грязно-розового цвета, ни неба, ни пейзажей – люди не видели толком ничего", – говорится в описании к фото на странице mv_novosty в Instagram.

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Также отмечается, что самыми страшными для этого региона были бури 1960 и 1969 годов, а меньших масштабов пыльная буря обрушилась в середине 2000-х.

Пыльная буря накануне была также зафиксирована в селе Охримовка. Кадры выложил очевидец Владимир Король в YouTube.

Новости "Сегодня" писали, что в конце июля ураган на время оставил Кирилловку без воды. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало.

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