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Видео дня. В Одессе пассажиры в медицинских костюмах устроили дискотеку в трамвае

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 ноября, 17:48
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В Одессе пассажиры в защитных медицинских костюмах танцевали под Сердючку
В Одессе пассажиры танцевали в трамвае
В Одессе пассажиры танцевали в трамвае / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе местные жители устроили вечеринку в общественном транспорте. Пассажиры в защитных костюмах медиков танцевали в трамвае под песню Верки Сердючки.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

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Под записью уточнили, что дискотеку устроили в трамвае №12. На видео видно, как около 10 человек в белых защитных костюмах, масках и синих перчатках танцют, сидя на своих местах. На фоне играет песня Верки Сердючки "Зибен-Зибен, Ай-Лю-Лю!".

Ковид в Одессе

Ситуация с кислородом в одесских больницах критическая. Точной информации о следующих поставках кислорода в больницы нет. По информации вице-мэра Михаила Кучука, из Курахово (Донецкая область) в Одессу отгрузили 18 тонн кислорода.

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Тем временем мест в одесских больницах почти не осталось – на весь город чуть больше 20 коек.

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