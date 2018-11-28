Военное положение: в гаванях Одесской области усиливают охрану

"Сегодня" выяснила, как новый правовой режим может сказаться на одной из самых важных отраслей региона

С этого дня и на протяжении месяца Одесская область будет жить в режиме военного положения. И хотя на данный момент ни о каких прямых ограничениях для граждан или предприятий речи не идет, эксперты опасаются, что изменения коснутся курса валют и повлияют на имидж территории, на которую распространяется такой статус, и могут негативно отразиться на бизнесе, в частности на работе портов. "Сегодня" выяснила, как новый правовой режим может сказаться на одной из самых важных отраслей региона.

Сейчас все порты работают как обычно. В пресс-службе одесского филиала Администрации морских портов Украины нас заверили, что никаких изменений в работе нет.

"Работаем в штатном режиме", — подчеркнули в ведомстве.

Но за безопасностью в гаванях станут следить еще тщательнее: вчера на совещании министр инфраструктуры дал поручение усилить охрану и оборону всех объектов, которые подведомственны министерству.

А вот в профсоюзе Черноморского (бывшего Ильичевского) порта опасаются, что новый правовой режим может отпугнуть владельцев грузов.

"Сейчас договорная кампания, и, естественно, грузовладельцы не очень-то хотят заключать договор с портами, которые находятся в зоне военного положения, — рассказал нам зампредседателя профсоюза работников Черноморского порта Юрий Дмитриев. — Профсоюз будет и дальше помогать гражданам, своим членам, чтобы у них и дальше были рабочие места и возможность зарабатывать деньги, кормить семьи".

Эксперты считают, что новое правовое положение не помешает морским грузоперевозкам напрямую, однако вызванные им экономические эффекты негативно скажутся на бизнесе, в первую очередь на малом и среднем.

"Решение о военном положении запустило экономические рычаги: рост курса доллара, нестабильность рынка, которые однозначно приведут к уменьшению количества контрактов, да и те, которые есть, возможно, приостановят. Это отразится на экономической деятельности портов и Украины в целом", — рассказал нам глава Национальной лиги транспортного бизнеса Алексей Мусатов, впрочем подчеркнув, что если в Черном море не будет полномасштабных боевых действий, грузовые корабли продолжат заходить в акваторию, как и ранее.

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ИМИДЖА ГОРОДА

Традиционная для региона туристическая сфера от нового порядка существенно пострадать не должна.

"В ближайшие два-три дня будет какое-то туристическое падение, люди будут менять билеты и снимать бронирование, но это потом выровняется. Опыт других стран показывает, что если нет зоны активных боевых действий, люди постепенно начинают привыкать, — рассказал нам туристический эксперт Фазиль Аскеров. — Аэропорт не закрыт, рестораны работают, комендантского часа нет — нет оснований отменять поездки, праздники, бизнес-туризм и прочее".

По его словам, в нынешней обстановке военное положение также не должно пошатнуть имидж Одессы.

Напомним, в Украине вводится военное положение – причиной стала агрессия России против украинских боевых кораблей.

Для рассмотрения указа президента о введении военного положения было созвано внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Вечером 26 ноября украинский парламент одобрил указ президента о введении чрезвычайного положения в 10 областях на 30 дней. Сайт "Сегодня" следит за ситуацией.