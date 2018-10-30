Военный "заработал" на казенном топливе более 140 тысяч гривен
Мужчину поймали с поличным, когда он продавал частнику 5500 литров "дизеля"
В Одесской области задержали военнослужащего, который, решив подзаработать, продавал казенные горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Установлено, что начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части старший лейтенант С. реализовал частному лицу 5500 литров военного дизельного топлива по цене 27 гривен за один литр", – отметили в ведомстве.
На сделке подозреваемый планировал "заработать" более 140 000 гривен. Стоит отметить, что сейчас в области за солярку просят в среднем 30 грн за литр.
Военная прокуратура Одесского гарнизона планирует вручить задержанному подозрение в совершении уголовного преступления и готовит ходатайство в суд о выборе меры пресечения. Досудебное расследование ведет Нацполиция.
Напомним, что недавно измаильские правоохранители в Одесской области задержали военнослужащего, который сбывал амфетамин. Его поймали во время очередной закупки наркотиков.
А в Одессе был арестован офицер военкомата, который вымогал три тысячи долларов. За эту сумму чиновник пообещал, что призывника признают непригодным для несения службы.
Также в Одессе на взятке поймали инспектора пограничной службы. Ее задержали в момент получения второй части взятки за то, чтобы она "закрыла глаза" на нарушения при перевозке товаров.
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