В Одесской области мужчина избил врача "скорой"

Сегодня, 15:40

По мнению нападавшего, медики оказали его матери недостаточно квалифицированную помочь

Фото: chaikovskiy-news.ru
Фото: chaikovskiy-news.ru

В городе Черноморск Одесской области мужчина избил врачей скорой помощи, прибывших на вызов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.   

Как выяснилось, 39-летний мужчина вызвал карету "скорой" больной матери, но, когда медики прибыли на вызов, между ними возник конфликт, который перерос в потасовку. По словам нападавшего, причиной конфликта стало то, что медики якобы не предоставили квалифицированную помощь его матери.

В результате инцидента фельдшер и водитель бригады скорой получили телесные повреждения. Прибывшие на место полицейские доставили всех участников конфликта в медицинское учреждение для проверки. По внешним признакам мужчина, напавший на медиков, был пьян.

"Указанное событие следственным отделом Черноморского ОП квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение)", – рассказали в полиции и отметили, что следствие продолжается.

Не так давно в Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками.

А в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти. 
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