Все сгорело дотла. На базе отдыха в Затоке вспыхнул крупный пожар (фото)

В Затоке Одесской области ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. Инцидент произошел на базе отдыха "Феличита". В результате сгорели четыре домика.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Сообщение о пожаре поступило в 6:20. На момент прибытия спасателей, горели четыре домика на территории базы отдыха "Феличита". Существовала угроза распространения пламени на другие дома",– сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар в 7:56 на площади 120 квадратных метров, не допустив распространения пламени.
На базе отдыха находились 25 человек, которые подготавливали базу к закрытию сезона. Весь персонал был эвакуирован до прибытия подразделений ГСЧС. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Во время пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей. Также помогала местная пожарная команда "Шабо" – 1 единица техники и 3 спасателя, от местной пожарной команды "Каролино-Бугаз" 1 единица техники и 3 спасателя.
Пожар в Костеле святого Николая
Это не первый пожар за последнее время. Недавно в Киеве загорелся Костел святого Николая на улице Большая Васильковская, 75.
"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и четыре единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара – 2", – сообщил Кличко.
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