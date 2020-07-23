Вспышка коронавируса в Одессе: закрывают подстанцию скорой помощи

Одесская подстанция скорой помощи №4, которая располагается на улице Генерала Петрова, 25 и обслуживает Малиновский район, с 23 июля приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин. Несколько дней назад сразу трем медикам с этой подстанции поставили диагноз COVID-19.

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Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник.

Три инфицированных сотрудника скорой помощи 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

"Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционную больницу. Третий — дома на самоизоляции. Еще около двадцати сотрудников с сегодняшнего дня также сидят по домам", – говорится в сообщении СМИ.

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Приказ о карантине пришел из облздрава сегодня утром. Медики с "четверки" на дежурство уже не выходили. Малиновский район обслуживают скорые из других подстанций.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Одесском аэропорту откроют пункт тестирования на коронавирус. Обязательный карантин будут проходить не все. Тестировать будут всех, кто прилетел из-за границы и аэропорта "Борисполь".

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