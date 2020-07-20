В Одесском аэропорту откроют пункт тестирования на коронавирус: как он будет работать

Обязательный карантин будут проходить не все

В аэропорту "Одесса" откроется пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19. Он заработает в медпункте аэропорта с 21 июля.

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Как сообщили в пресс-службе аэропорта, теперь не все путешественники, которые прибывают из стран "красной" зоны, будут вынуждены соблюдать по приезду 14-дневную самоизоляцию. Этого можно избежать при негативном результате теста на COVID-19, тогда самоизоляция автоматически завершится в течении 24-48 часов.

Так, человек, который прилетел в Одессу, должен будет пройти ПЦР-тестирование и установить на телефон приложение "Дій вдома". Когда лаборатория внесет негативный результат в электронную систему Центра общественного здоровья Украины, приложение оповестит человека о прекращении самоизоляции.

Тестировать будут всех, кто прилетел из-за границы и аэропорта Борисполь.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Львова открыли лабораторию для тестирования на COVID-19. Вся процедура длится 15 минут.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что делать при отказе в бесплатном тесте на коронавирус.

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