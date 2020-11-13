Выдавали себя за брокеров: в Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр

Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы

В Одессе правоохранители пресекли деятельность мошеннического брокерского колл-центра, сотрудники которого завладевали деньгами украинцев и иностранцев под предлогом привлечения инвестиций и участия в торгах на фондовых биржах.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники представлялись финансовыми брокерами и предлагали гражданам инвестировать средства в финансовые рынки и известные криптобиржы с целью открытия торгового счета на интернет-платформе и получения стабильной прибыли.

"В дальнейшем, после открытия счета, правонарушители начинали действовать под видом профессиональных трейдеров. С помощью программного обеспечения удаленного доступа к счетам инвесторов они осуществляли торговые операции, которые не соответствовали действительности, и завладевали деньгами инвесторов", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели в офисном помещении обыск и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

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По данному факту копы открыли уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Злоумышленникам грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье разоблачили телефонных аферистов.

Также напомним, в Украине будут судить мошенников, которые торговали виртуальными должностями в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА.

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