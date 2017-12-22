Выстрелы в Одессе: появились подробности

Правоохранители озвучили обстоятельства стрельбы в Одессе на улице Атамана Головатого. Как сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк, между двумя группами юношей произошел бытовой конфликт. Один из участников спора применил устройство травматического действия.

"В результате, один человек задержан, выясняются все обстоятельства событий, пострадавших или данных о них нет. К расположенному рядом автосалону эти события не имеют никакого отношения", – уточнил Форостяк.

Напомним, в Одессе неизвестные устроили вооруженный конфликт. Инцидент произошел на ул. Атамана Головатого в Суворовском районе.

"Предварительно установлено, что у группы лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона. Обстоятельства происшествия выясняются. В городе введен оперативный план "Гром", – рассказали правоохранители.

Как сообщалось, вечером 3 декабря в центре Одессы застрелили мужчину.Полицейские объявили план "Перехват".

Ранее В Одессе во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе Одессы, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского. По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным во дворе, недалеко от детской площадки.