Українська
$ 26,84
31,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Заказное убийство? В Одессе средь бела дня расстреляли мужчину (видео)

3 августа 2021 21:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Стрелок скрылся на автомобиле Mercedes, для его задержания введена специальная полицейская операция "Сирена"

На месте инцидента работали правоохранители. Коллаж "Сегодня"

На месте инцидента работали правоохранители. Коллаж "Сегодня"

В Одессе разыскивают мужчину, который почти вплотную расстрелял местного жителя. Следователи предполагают, это было заказное убийство. В городе ввели спецоперацию "Сирена".

Реклама

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Читайте также: На Буковине жених устроил стрельбу из окна свадебного авто. Подробности скандала

В момент, когда погибший направлялся домой, злоумышленник почти вплотную подошел к жертве и открыл огонь. Мужчина пытался бежать, но нападающий не останавливался. После нескольких выстрелов в плечо тот упал, а стрелок скрылся на иномарке с евробляхами.

"Слышал выстрелы, две коротких автоматных очереди. Помогали ему, пытались помочь и когда "скорая" его забрала, у него было два пулевых ранения", – сказал очевидец Олег Белов.

Реклама

Пострадавшего госпитализировали, однако из-за сильных ранений тот погиб. В городе ввели план перехвата "Сирена".

Погибшему было около 30 лет. У него осталось двое детей. СМИ пишут, что это было заказное убийство, а убитый фигурировал в уголовном производстве по факту вымогательства. На месте ведутся следственно-оперативные действия.

Напомним, последнее время участились случаи стрельбы. Например, 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские.

А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)Украина
В Измаиле замначальника управления патрульной полиции одолжил у коллег $300 тысяч и пропал – СМИ
В Измаиле замначальника управления патрульной полиции одолжил у коллег $300 тысяч и пропал – СМИОдесса
На трассе Киев – Одесса в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший и много пострадавших
На трассе Киев – Одесса в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший и много пострадавшихОдесса
Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ – огонь бушевал на 10 тыс. кв м (фото, видео)
Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ – огонь бушевал на 10 тыс. кв м (фото, видео)Одесса
Сколько стоит обед у моря и безопасно ли его есть. Чем торгуют на украинских курортах (видео)
Сколько стоит обед у моря и безопасно ли его есть. Чем торгуют на украинских курортах (видео)Одесса
Взял у сослуживцев $300 тысяч и пропал. В Одессе нашли повешенным полицейского
Взял у сослуживцев $300 тысяч и пропал. В Одессе нашли повешенным полицейскогоОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять