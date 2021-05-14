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Залез в квартиру, пока мать вышла. В Одессе педофил пытался изнасиловать 3-летнего мальчика

14 мая, 12:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жительница Приморского района заявила полицейским, что сосед пытался изнасиловать ее маленького сына

Подозреваемый в попытке изнасилования

Подозреваемый в попытке изнасилования

В Одессе мужчину подозревают в изнасиловании трехлетнего мальчика, который живет в квартире по соседству.

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Об этом сообщает УСИ со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы. В полицию обратилась мать ребенка. Она заявила, что мужчина проник в квартиру, пока ее не было дома, и пытался изнасиловать малыша.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

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Напомним, в Полтавской области нашли мертвой 17-летнюю девушку – ее изнасиловали. Полиция сообщила о подозрении в изнасиловании 15-летнему жителю Кременчугского района.

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Кроме того, в Одесском районе 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю дочь своей гражданской жены.

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