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Заставил поехать к нему домой: в Одессе копа подозревают в изнасиловании девочки

15 июля, 19:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полицейскому уже сообщили о подозрении

В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Ему скоро изберут меру пресечения.

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Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, пострадавшая познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал на должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", - сообщили в ГБР.

Спустя несколько дней девушка сообщила об этом своему учителю, который убедил ее обратиться в полицию.

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Правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, недавно в Одессе мужчина изнасиловал девочку-подростка. Он купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, а когда она опьянела, вывез в безлюдное место.

Также мы писали, как внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции , которых обвиняют в изнасиловании местной жительницы 1994 года рождения. Позже глава Национальной полиции уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство и расформировал подразделение.

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Одесса изнасилование полицейский

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