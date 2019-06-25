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Здания Одессы можно узнать на ощупь

25 июня, 18:32

Миниатюры помогут людям с проблемами зрения узнать город

Тактильное знакомство. Фото: omr.gov.ua
Тактильное знакомство. Фото: omr.gov.ua.

На улицах Одессы появились миниатюрные копии достопримечательностей. Благодаря им одесситы и туристы с проблемами зрения смогут на ощупь узнать, как выглядят одесские памятники архитектуры. Пока что таких миниатюр три — это здания городского совета, археологического и морского музеев.

Мини-копии установили в рамках проекта общественного бюджета "Одесса на ощупь с закрытыми глазами". Его придумала одесситка Светлана Стрельцова: она сама имеет нарушения зрения, и, когда узнала о подобной практике в Польше, захотела воплотить такой проект и в Южной Пальмире.

"Я верю в то, что одесситы с уважением отнесутся к данным миниатюрам и мини-копии будут служить долго", — надеется Стрельцова.

Следующий шаг — установка миниатюр оперного театра, Воронцовского дворца и колоннады. К слову, с 2018-го в городе работает экскурсионный маршрут для маломобильных групп, и миниатюры теперь станут его частью.

Напомним, в Киеве 19 марта открыли тринадцатую мини-скульптуру из проекта "Шукай!". На фасаде здания по улице Ярославов Вал, 23 появился бронзовый киевский компьютер. Работу создала из бронзы скульптор Дарья Волк.

Также мы писали, что бразильский фотокорреспондент Веллингтон создает уникальные фотошедевры-миниатюры из подручных средств. И не просто средств, а из миниатюрных авто, прищепок и полотенец

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Тег миниатюры, проект, маршрут, памятники

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

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